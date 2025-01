Sächsische Familie sauer auf die Stadt: "Unser Sohn wurde von Deckenteilen verletzt!"

Leipzig - Wer seine Wohnung verliert, Asylbewerber oder ein Spätaussiedler aus dem ehemaligen Ostblock ist, hat in Leipzig Anspruch auf eine von insgesamt rund 700 Gewährleistungswohnungen. Wegen einer solchen Unterkunft hat die Familie von Kathleen Dietsch (42) allerdings Brass auf die Stadt. Und nun sogar einen verletzten Sohn.

Der Schüler sei laut Angaben der Familie mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. "Er hatte Schmerzen an den Unterschenkeln, der Hüfte und der Wirbelsäule", bestätigt seine Mutter. Bis heute habe er Rückenschmerzen, Schlafstörungen und sei schreckhaft bei Poltergeräuschen.

Als die Mutter die Zimmertür öffnet, trifft sie der Schlag: Ein großes Stück Putz ist von der Decke auf das Bett gefallen, hat den Teenager an den Beinen getroffen und den Kopf nur knapp verfehlt.

Die Deckenteile fielen auf das Bett eines 16-Jährigen, ein größeres Stück Putz landete neben seinem Kopfkissen (r.). © privat

Seit März 2022 lebte die Familie in der Notunterkunft in der Garskestraße, nachdem sie nach 13 Jahren aus ihrer Mietwohnung zwangsgeräumt wurden. "Es gab ausstehende Zahlungen nach einer Mieterhöhung", sagt Dietsch, deren vom Amt erhaltenes Wohngeld zuvor direkt an den Vermieter geflossen sei, dann aber nicht mehr.

Es ging in die von der Stadt zur Verfügung gestellte Gewährleistungswohnung in Leipzig-Schönau, für die 570 Euro Warmmiete fällig wurden. Und dort begannen die Probleme.

Schon frühzeitig hatte die vierköpfige Familie und auch andere Bewohner auf Mängel in den insgesamt zwölf Wohnungen sowie in Gemeinschaftsteilen des dreistöckigen Gebäudes hingewiesen.

17 Meldungen aus 2023 und 2024 wurden TAG24 von der Stadt bestätigt. "Diese betrafen undichte Fenster, defekte Briefkästen, Schimmelbildung, defekte Heizkörper sowie einen Wasserschaden im Mai 2024 in der Garskestraße 11", so eine Sprecherin. "Darauf hat aber niemand reagiert, sondern es wurden noch weitere Menschen reingesetzt", ärgert sich Dietsch.

Die mit zwei Kindern alleinerziehende Nachbarin Antje Müller habe ebenfalls auf Schäden hingewiesen. Als das Warmwasser ausfiel, soll ihr von einer Stadtvertreterin gesagt worden sein, dass man so schnell nichts machen könne und man sich mit dem Wasserkocher aushelfen müsse.