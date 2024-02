Schwitzhütte, Hardtekk und Fischhandel: Das könnt Ihr am Samstag in Leipzig erleben

Leipzig - Das erste Februar-Wochenende in 2024 steht vor der Tür und wartet mit zahlreichen Aktivitäten für die Leipziger auf. In den TAG24-Veranstaltungstipps könnt Ihr Euch ein paar Inspirationen für Euren Samstag holen.

Plagwitz - Wie jede Woche könnt Ihr auf dem Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle zwischen 9 und 14 Uhr Eure Taschen voll mit unverpackten Lebensmitteln, regionalen Produkten wie Gemüse, Brot und Käse machen oder kleine Köstlichkeiten auf die Hand mitnehmen. Auch Blumen, Keramik und anderes Kunsthandwerk sind auf dem Markt vertreten. Erstmals dabei ist ein Händler aus der Schönauer Fischhalle, der Euch mit Fischen aus der direkten Umgebung oder der Lausitz versorgt.

Zentrum - Jeder Leipziger kennt das Gewandhaus - zumindest von außen. Wer auch mal einen Blick nach Innen werfen möchte, der hat am Tag der offenen Tür zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit, die Leipziger Institution mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

"Ein buntes Programm wartet auf unsere großen und kleinen Gäste: angefangen bei spannenden Führungen mit Mitgliedern des Gewandhausorchesters, Orgelpräsentationen, Saalbesichtigungen und musikalischer Begleitung durch Gewandhausensembles, die an diesem Tag an unterschiedlichsten Orten des Hauses spielen werden", teilt das Gewandhaus mit. Die kleinen Gäste dürfen sich vor allem auf eine Bastelstraße und spannende weitere Mitmachaktionen freuen. Zum Abschluss des Tages gibt es ein Konzert on top.