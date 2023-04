Seufzen, Aufatmen und ein Posaunenchor: Kirchenevent in Leipzig

Die Marienkirche in Stötteritz hat über Ostern einiges zu bieten. © Anke Brod

Neu ist in der Gemeinde die Feier des Abendmahls zu Gründonnerstag als Tischabendmahl.

"Wir sitzen gemeinsam an Tischen in der Kirche, beten, singen, erinnern uns, teilen Brot und Wein und haben so selbst Teil an der Gemeinschaft mit Christus", heißt es hierzu.

An Karsamstag öffnet die Marienkirche ihre Tore darüber hinaus zum "Seufzen und Aufatmen".



Am Ostermorgen treffen sich die Gemeindemitglieder, wie es heißt, "in aller Herrgottsfrühe in der dunklen Kirche", um Texte zu hören, still zu sein oder Lieder zu singen - bis das Licht der Osterkerze "Herzen und den Raum" erhellt.

Später blasen am Augustinerhügel an der Etzoldschen Sandgrube Posaunenspieler den Osterjubel.