27.04.2023 07:33 Sie überlebte den letzten Kaiser und Corona: Seniorin feierte 105. Geburtstag in Leipziger Altersheim

In der Leipziger Senioren-Einrichtung "Kirschberg" lebt eine Frau, die in ihrem 105 Jahre alten Leben schon so einiges gesehen hat.

Von Kathi Schöne

Leipzig - Seniorin Johanna Zweimann ist Mitte April 105 Jahre alt geworden. Heute ist sie Urgroßmutter und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs herrschte große Hungersnot, es gab nur Kohlrüben zu essen und keinen flächendeckenden elektrischen Strom. Das hat sich mittlerweile verändert! © privat Wie ihre Einrichtung mitteilte, hätte man Johanna bei ihrer Geburt nicht geglaubt, dass sie die 100 Jahre knacken würde - am 14. April 1918 wurde sie mit nur knapp 1500 Gramm geboren und ihren Eltern wurde eine Nottaufe ans Herz gelegt. So schnell wollte die gebürtige Zeitzerin diese Erde aber nicht wieder verlassen und hat seither den letzten Kaiser Wilhelm II., zwei Weltkriege, die Erfindung des Internets und der Smartphones, die erste deutsche Bundeskanzlerin und die Corona-Pandemie erlebt. Das können nicht viele Menschen von sich behaupten! Seit knapp 22 Jahren lebt sie nun im Senioren-Wohnpark Kirschberg in Leipzig und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Leipzig Kultur & Leute Blind und virtuos: Sächsischer Organist lässt sich von Sehbehinderung nicht aufhalten "Die Welt hat sich verändert, eines ist geblieben: ihre Freude an alledem teilzuhaben", so die Einrichtung. Sowohl für die Bewohner des Seniorenparks, als auch für die Mitarbeitenden und ihre Familie ist Johanna immer noch eine echte Bereicherung.

Titelfoto: privat