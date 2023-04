"Starship": Leipziger reisten für Raketenstart extra in die USA!

Boba Chica/Leipzig - Es ist das Ereignis des Jahres für Raumfahrtenthusiasten: der langerwartete erste Testflug des "Starships" von SpaceX in den Erdorbit. Den wollen sich auch zwei Leipziger nicht entgehen lassen und sind dafür sogar extra in die USA gereist.

Bereits im vergangenen November waren sie beim Start der Artemis 1 im Kennedy Space Center in Florida dabei. Für den Leipziger, der bereits mehrere Raketenstarts miterlebt hat, war dies nach eigener Aussage das Lauteste, was er je erlebt hat.

Ziel ist es, junge Menschen in die Raumfahrt und Weltraumforschung zu führen.

Viele tausend Menschen hatten sich bereits am vergangenen Montag zum SpaceX-Gelände begeben, unter ihnen: Der Leipziger Ralf Heckel und seine Frau Yvonne.

Der Start des "Starships" soll vom Testgelände, der sogenannten Starbase bei Boca Chica am südlichsten Zipfel von Texas erfolgen. Zusammen mit dem Booster "SuperHeavy" bildet die Kombination die größte Rakete der Geschichte.

Ins Verhältnis gesetzt: Ralf Heckel vor dem "Starship", einen Tag vor dem Start. © Montage: privat

Nach 18 Stunden Flug und 7 Stunden Autofahrt sind die Deutschen in Südtexas angekommen. Es ist früher Morgen am Montag. Die Leipziger sind zum Strand von South Padre Island gefahren.

Die 120 Meter hohe Rakete ragt sechs Kilometer entfernt in die Höhe. Doch es folgt Ernüchterung, der erste Startversuch wird weniger als zehn Minuten vor dem Ende des Countdowns abgebrochen. Die Tanks der Rakete wurden abgelassen und für einen weiteren Versuch vorbereitet.

Wirklich verwundert ist man jedoch nicht. "Es ist ein Testflug. Da kann es immer schief gehen."

Am nächsten Tag fuhren die beiden zur Anlage von SpaceX – "Nie habe ich einen Startplatz gesehen, an den man so nah mit dem Auto heran fahren kann. Ein Sheriff fuhr herum, doch er schritt nicht ein. Wir konnten uns bis auf 50 Meter der Rakete nähern. Man ist überwältigt von der Größe", berichtet Ralf Heckel.

Auch andere Schaulustige sind unterwegs, während an der Zufahrtsstraße etliche Tanklaster mit Treibstoff für das Starship Schlange stehen um, ihre explosive Ladung in die Lagertanks zu pumpen.