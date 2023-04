Superstars, Magie und ein großer Abschied: Das könnt Ihr Ostern in Leipzig erleben

Der Ostermarkt in der Innenstadt geht in den Endspurt. Doch auch abseits davon könnt Ihr am Sonntag und Montag in Leipzig noch einiges erleben.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Eiersuche, zahllose Leckereien und unterhaltsame Gaukelei - der Ostermarkt in der Innenstadt geht in den Endspurt. Doch auch abseits davon könnt Ihr am Sonntag und Montag in Leipzig noch einiges erleben.

1001 NACHT IM GEWANDHAUS

Zentrum - Zauberhaft wird es am Sonntag im Gewandhaus, denn dort entführt Euch "Aladin - Das Musical" in die Welt aus 1001 Nacht. Es erwartet Euch eine magische Welt voller Abenteuer, in der Aladin und Prinzessin Yasmin gemeinsam mit Dschinni aus der Wunderlampe verhindern wollen, dass das Böse an die Macht kommt. Ein Spaß für die ganze Familie! Tipp: Wenn Ihr noch Tickets haben wollt, müsst Ihr schnell sein - es gibt nur noch wenige für die Vorstellungen um 11 und 15 Uhr, entweder direkt beim Gewandhaus oder via Eventim.

"Aladin – Das Musical" kommt nach Leipzig und Ihr könnt dabei sein, wenn Aladin Dschinni aus der Wunderlampe befreit. © Theater Liberi

OSTERFEUER BEI LOK LEIPZIG

Probstheida - Ebenfalls ein Erlebnis für Groß und Klein wird Euch im Bruno-Plache-Stadion geboten: Der 1. FC Lokomotive Leipzig veranstaltet am Sonntag ab 16.30 Uhr ein Osterfeuer und hat sich dafür ein großartiges Programm überlegt. So wird unter anderem die Feuerwehr da sein, es gibt eine Hüpfburg, die Kleinsten können sich schminken lassen, und und und... Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und der ein oder andere Akteur der 1. Mannschaft wird ebenfalls vor Ort sein.

Am Sonntagnachmittag lädt Lok Leipzig zum Osterfeuer nach Probstheida ein. © 1. FC Lok Leipzig

MAX GIESINGER – IRGENDWANN IST JETZT

Wahren - Lange mussten die Leipziger Fans darauf warten: Der deutsche Sänger und Songwriter Max Giesinger (34) tritt am Sonntagabend im Haus Auensee auf. Seine "Irgendwann ist jetzt"-Tour sollte ursprünglich schon im vergangenen Jahr stattfinden, wurde dann jedoch auf 2023 verschoben. Jetzt ist es endlich so weit und es gibt sogar noch Tickets für 44,50 Euro bei Eventim und auch an der Abendkasse. Wer schon Tickets fürs letzte Jahr gekauft hat, kann beruhigt sein, sie sind natürlich ebenfalls noch gültig. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, los geht's um 20 Uhr.

Sänger Max Giesinger (34) spielt am Sonntagabend endlich sein langersehntes Konzert im Leipziger Haus Auensee. © Nico Schimmelpfennig

BIG 80s & DEPECHE MODE PARTY

Plagwitz - Es sind nur noch wenige Wochen, bis Depeche Mode endlich wieder in Deutschland auftreten werden - Tourstart ist am 26. Mai auf der Leipziger Festwiese. Einen kleinen Vorgeschmack liefert Euch am Ostersonntag die Eventlocation Täubchenthal mit ihrer "The Big 80s & Depeche Mode Party". Sie ist Teil der offiziellen Depeche Mode Record Release Partys für das neue Album "Memento Mori". DJ_Martin & DJane Sheatle versorgen Euch ab 22 Uhr mit den coolsten Hits aus den 80ern. Für 13,20 Euro bekommt Ihr hier noch Tickets.

Depeche Mode haben gerade ihr neues Album veröffentlicht, das kann man schon mal mit einer Record Release Party feiern. © Britta Pedersen/dpa

FETTES BROT FEIERT ABSCHIED

Zentrum-West - Das Oster-Wochenende endet mit einem absoluten Highlight: Die Hamburger Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot macht auf ihrer Abschiedstour auch Halt in Leipzig! Ursprünglich für das Haus Auensee geplant, waren die Karten so schnell ausverkauft, dass das Konzert kurzerhand in die Quarterback Immobilien Arena verlegt wurde. Deshalb könnt Ihr Euch jetzt noch für 66,35 Euro Karten bei Arena Ticket sichern und live beim Abschied der Rapper dabei sein. Der Einlass findet ab 18.30 Uhr statt, Start ist 20 Uhr.

Fettes Brot werden im Rahmen ihrer Abschiedstour am Ostermontag auch in Leipzig ein Konzert geben. © Uli Deck/dpa