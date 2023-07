Triathlon oder Techno-Tanzen: Der Samstag hält auf Trab

An diesem Samstag sorgen einige interessante Veranstaltungen in der Messestadt für besonders viel Spannung. Was in Leipzig geht, erfahrt Ihr hier.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Jubiläums-Triathlon, Techno-Festival oder Filmmusik im Park: An diesem Samstag sorgen einige interessante Veranstaltungen in der Messestadt für besonders viel Spannung. Was am Samstag in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Der Zoo lässt die Puppen tanzen

Seit einiger Zeit begeistern im Zoo Leipzig nicht nur die Tiere die kleinen Besucher. Seit dem 15. Juli lässt der Zoo die Puppen tanzen und zeigt gemeinsam mit dem Leipziger Puppentheater Sterntaler verschiedene Stücke aus der Welt der Märchen. An diesem Samstag zeigt das Theater WiWo um 14 Uhr und 16 Uhr "Prinzessin Isabell und der Kartoffelkönig". Mehr Informationen zum Spielplan gibt's auf der Website des Zoos. Der Besuch des Theaters ist im Zoo-Eintritt inbegriffen.

Nicht nur die Tiere sorgen am Samstag im Zoo für Begeisterung. Das Puppentheater Sterntaler hat viele tolle Geschichten im Gepäck. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Bummeln auf der Kleinmesse

Auf dem Kleinmesseplatz am Cottaweg geht es wieder heiß her. Von 9 Uhr bis 17 Uhr wird hier gefeilscht und gehandelt, was das Trödelzeug hält. Viele Händler versprechen interessante Funde und coole Mitbringsel. Aus verschiedensten Regionen haben sie Sammlerstücke, Antik-Waren, Schmuck und vieles mehr im Gepäck. Mehr Informationen findet Ihr auf marktcom.de.

Bummelt bei sonnigem Wetter an den Ständen des Flohmarkts entlang. Vielleicht findet Ihr das ein oder andere Schmuckstück. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

40. Triathlon

Schwimmen, Radeln, Laufen heißt es am Kulkwitzer See zum 40. Leipziger Triathlon. Klares Wasser, eine sichere Radstrecke und eine Laufbahn am See entlang versprechen den Teilnehmern der Jubiläumsveranstaltung viel Spaß. Seit 1984 findet der Ausdauer-Mehrkampf nun schon in Leipzig statt. Damit zählt das Event zu einem der traditionsreichsten und größten des deutschen Triathlons. Einen genauen Zeitplan mit allen Angeboten, Startlisten sowie der Anmeldung zur Teilnahme findet Ihr auf Leipziger-Triathlon.de.

Radeln, Laufen, Schwimmen: Der 40. Leipziger Triathlon hält nicht nur die Teilnehmer auf Trab. Auch den Zuschauern wird ordentlich Spannung geboten. (Symbolbild) © 123rf/pavel1964

Hobbits im Park

Im Clara-Zetkin-Park sind am Samstag die Hobbits los. Auf der Parkbühne erwecken Orchester und Chor die Helden der "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filme zum Leben. Mit Überraschungsgast in petto wird aus einem Besuch im Park ab 19.30 Uhr ein unvergesslicher Abend mit Hobbits, Elben und Orks in Mittelerde. Noch könnt Ihr Euch auf Eventim Tickets sichern.

Sommerkino am Samstag

Nach einem abwechslungsreichen Tag könnt Ihr bei den Sommerkinos der Stadt unter freiem Himmel den Abend ausklingen lassen. Das Sommerkino der Feinkost in der Südvorstadt spielt die Schweizer Komödie "Die Nachbarn von oben" (2023). Auch auf der Galopprennbahn finden ausnahmsweise keine Rennen statt. Bei den Filmnächten Scheibenholz zeigt das Open-Air-Kino die deutsche Rom-Com "Einfach mal was Schönes" (2022) mit Karoline Herfurth (39) in der Hauptrolle. Beide Filme beginnen um 21.30 Uhr. In Lützschena-Stahmeln geht es beim DHL-Sommerkino etwas später los. Um 22 Uhr startet hier "Strange World" (2022) und nimmt die Zuschauer, egal ob klein oder groß, mit auf ein lustiges Abenteuer.

Mit bewegenden Filmen könnt Ihr in Leipzigs Sommerkinos den Abend ausklingen lassen. (Symbolbild) © 123rf/petrunina

Techno-Festival am Völki

Ein Highlight des Wochenendes ist das "Unreal"-Open-Air-Festival auf dem Vorplatz des Völkerschlachtdenkmals. Schätzungsweise knapp 10.000 Besucher tanzen hier von 12 bis 22 Uhr zu den Elektro- und Techno-Beats bekannter Künstler wie Amelie Lens, Klangkünstler oder Nico Moreno. Bei nicht allzu hohen Temperatur bietet das Wetter perfekte Voraussetzungen, den ganzen Tag durchzutanzen.

Auf Unreal-Events.Ticket.io könnt Ihr noch Tickets kaufen.

Eines der höchsten Denkmäler Europas wird am Samstag zur Techno-Kulisse. Das "Unreal"-Festival findet auf dem Vorplatz des Völkerschlachtdenkmals statt. © 123rf/bbsferrari

"It's Time to Glow"

Weiter geht's mit Party bei der Full-Moon-Open-Air-Party im Täubchenthal. Mit Musik aus den 90s, House und Black Musik weht zwar ein etwas anderer Wind als beim "Unreal", Stimmung garantiert das Event aber dennoch.

Gemäß dem Motto "It's Time to Glow" hat das Täubchenthal mit Neon-Schminken, Neon-Akteuren, einer Neon-Show und jeder Menge Neon-Deko einiges zu bieten. Also schmeißt Euch in Eure coolsten Neon-Looks und leuchtet unter freiem Himmel mit den Sternen um die Wette!

Bei der Full Moon Party verwandelt sich das Täubchenthal zu einer kunterbunten Neon-Fete unter freiem Himmel. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster