24.09.2023 07:00 Trödeln, Feiern, Staunen: Leipzig ruht auch am Sonntag nicht

An diesem Sonntag warten zahlreiche Feste, Flohmärkte und Events darauf, entdeckt zu werden. Was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am heutigen Sonntag warten zahlreiche Feste, Flohmärkte und Events darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. Bummeln mit Herz Das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg lädt von 10 bis 15 Uhr zu einem Flohmarkt im Kees'schen Park ein. Hier wartet eine Vielzahl gespendeter Schätze darauf, entdeckt zu werden. Von den gesamten Einnahmen profitieren die unheilbar kranken Kinder des Hospizes sowie deren Familien. Natürlich werden die Shopper mit leckerem Kaffee und Kuchen versorgt. Ein weiteres Highlight des Tages wird der Abschluss des Spendenmarschs sein. Feuerwehrmann und Kochbuchautor Jörg Färber ("Fit wie die Feuerwehr") stellte sich einem 24-Stunden-Spendenmarsch um den Cospudener See, um das Kinderhospiz zu unterstützen. Am Samstag um 12 Uhr war dafür der Startschuss gefallen. Bis die 24 Stunden um 12 Uhr voll sind, freut sich Färber über jeden Gefährten. In den ersten Stunden begleitete ihn Bärenherz-Botschafter und Schauspieler Hendrik Duryn (55), der dem Feuerwehrmann auch auf den letzten Metern seine Unterstützung versprach. Wechselgeld und Spielzeug stehen schon bereit zum Verkauf. Dann können die Kunden kommen! © Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. Hoffest im Spätsommer Der "Ernte-Mich" Bio-Hof in Liebertwolkwitz lässt den Sommer noch einmal hochleben und feiert sein alljährliches Hoffest im Spätsommer. Von 10 bis 16 Uhr könnt Ihr auf Rundgängen über den Hof Wissenswertes über den Anbau erfahren und Euch mit Kaffee und Kuchen den Bauch vollschlagen. Außerdem warten zahlreiche Stände mit einem tollen Angebot, das von Bio-Gemüse bis zu handgemachten Keramik reicht, auf neugierige Kunden. Für die kleinen Besucher gibt es eine Strohburg und verschiedene Spiele. Mehr über das Angebot des Fests erfahrt Ihr auf ErnteMich.de. Das Angebot des Hoffests reicht von Bio-Gemüse bis zu handgemachter Keramik. (Symbolbild) © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa Mal ein etwas anderer Flohmarkt Auch das Conne Island lockt ab 13 Uhr auf seinem "No Crap Flohmarkt" mit Second-Hand-Artikeln. Auf dem alternativen Trödelmarkt sollen vor allem die Sub- und Popkultur im Vordergrund stehen. Was es bei allen anderen Flohmärkten nicht gibt, findet Ihr hier auf jeden Fall. Das Connewitzer Jugend-Kulturzentrum veranstaltet einen etwas anderen Flohmarkt. Hier stehen Artikel der Sub- und Popkultur im Vordergrund. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Leipziger Kunst hautnah Über 120 Künstler öffnen am Sonntag von 14 bis 19 Uhr ihre Ateliers und gewähren Schaulustigen und Kunstbegeisterten einen Einblick in den Entstehungsprozess ihrer Werke. Damit findet der Tag der offenen Ateliers nun schon zum 22. Mal statt. Die in der Stadt verstreuten Standorte nehmen Euch mit auf eine künstlerische Reise quer durch die Messestadt. Eine Liste mit allen nach Stadtteilen geordneten Ateliers findet Ihr auf atelierstandorte-leipzig.blogspot.com. Auch die Künstler des Gohliser Kunsttankers öffnen am Sonntag wieder ihre Türen. © Emily Mittmann Leipziger Markttage und verkaufsoffener Sonntag Schon seit Freitag und noch bis Dienstag, den 3. Oktober, lädt die Messestadt zu den 46. Markttagen ein. Von 10 bis 20 Uhr öffnen in Leipzigs Innenstadt täglich zahlreiche Stände. Begleitet wird die Shopping-Tour über den Marktplatz von musikalischer Unterhaltung. Am Sonntag stellen die verschiedenen Klassen der Musikschule Leipzig ihr Können unter Beweis. Anlässlich der Markttage veranstaltet Leipzig von 12 bis 18 Uhr zudem einen verkaufsoffenen Sonntag. Ab Freitag beginnen auf dem Leipziger Markt die 46. Markttage. Am Sonntag bedeutet das offene Geschäfte. © 123RF/jovannig Jeden Sonntag lädt das Herr Kauzig ab 16 Uhr zum Sonntagstänzchen. Hier könnt Ihr bei Limo, Bier und Co. sowie guter Musik das Wochenende ausklingen lassen. Wie wär's? Ihr macht Euch doch noch aus dem Nest und geht mit Freunden einen zwitschern! Der Biergarten des Herr Kauzig lädt jeden Sonntag ab 16 Uhr zum Sonntagstänzchen. © Emily Mittmann Die Herbst-Kleinmesse Aber auch etwas Action darf an einem Sonntag nicht fehlen. Die gibt es seit Freitag wieder auf der Herbst-Kleinmesse. Bis zum 31. Oktober geht es am Cottage wieder täglich ab 14 Uhr hoch hinaus und drunter und drüber. Denn hier sorgen zahlreiche Fahrgeschäfte für Nervenkitzel. TAG24 wünscht einen schönen Sonntag!

