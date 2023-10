Veganes Weißwurst-Frühstück, Single-Party, Kinder-Flohmarkt: Das passiert am Samstag in Leipzig

Party, Konzert oder Flohmarkt? Mithilfe unserer Tipps findet jeder das passende Event.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Egal, ob auf dem Flohmarkt, beim veganen Weißwurst-Frühstück oder beim Filme gucken: Am Samstag könnt Ihr in Leipzig einen lauschigen Herbsttag verbringen.

Veganes Weißwurst-Frühstück

Plagwitz - Das Oktoberfest hat in München bereits wieder seine Pforten geschlossen, in Leipzig kann weiterhin in dessen kulinarischen Genüssen geschwelgt werden. Auf dem Samstagsmarkt in der Leipziger Markthalle könnt Ihr Euch zwischen 9 und 14 Uhr beim Stand der veganen Wursthersteller "Lokkalekka" mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück versorgen, bei dem jeder Bayer entzückt wäre. Ist der erste Hunger gestillt, lohnt sich ein Rundgang zwischen den übrigen Marktständen, der Eintritt ist frei.

Auf dem Samstagsmarkt in Plagwitz gibt es die bayrische Delikatesse auch ohne Fleisch. © Peter Kneffel/dpa

Flohmärkte

Connewitz/Reudnitz - Im Anschluss an die Schlemmerei kann zwischen zwei Flohmärkten in der Messestadt gewählt werden: Im Freisitz von Ilses Erika öffnet zwischen 10 und 16 Uhr der "Trödel, Trash und coole Lumpen"-Flohmarkt, dessen Name wohl Programm ist. Am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr geht es dann im Lene-Voigt-Park weiter mit dem Kindersachenflohmarkt, wo Ihr ein paar neue Teile für die Kleinsten suchen und finden könnt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Klamotten, Deko, Bücher und Co. findet Ihr am Samstag auf gleich zwei Flohmärkten in Leipzig. © Monika Skolimowska/dpa

DOK Leipzig

Überall - Noch bis Sonntag findet das DOK-Filmfestival in Leipzig statt. Das bedeutet, am Samstag habt Ihr eine vorletzte Chance, in das vielfältige Dokumentarfilmprogramm hineinzuschnuppern. Um 11.30 Uhr läuft beispielsweise der eindrückliche Bericht "White Angel - Das Ende von Marinka" vom MDR-Journalisten Arndt Ginzel, der über Bodycams das dramatische Geschehen im Sommer 2022 im Osten der Ukraine aufzeichnete. Tickets und das gesamte Programm für die letzten DOK-Tage findet Ihr >>>hier.

Sonntag endet das DOK-Festival bereits wieder. © Sebastian Willnow/dpa

Heavy Rock Total

Connewitz - Headbangen garantiert: Peitschende Riffs und prasselnde Drum-Salven erwarten Euch am Samstagabend ab 18 Uhr beim Heavy Rock Total!-Festival im UT Connewitz. Fünf Bands werden Euch die Hölle heiß machen, darunter Moon Shepherd aus Leipzig, Åskväder aus Schweden und Konquest aus Italien. Tickets bekommt Ihr >>>hier noch im Vorverkauf für 22 Euro.



Rock-Fans kommen am Samstag im UT Connewitz auf ihre Kosten. © 123RF / Lightfieldstudios

Party

Zum Abschluss des Samstags darf natürlich eine fette Fete nicht fehlen. Wer noch nicht genug von Heavy Rock und Co. hat, wird im Darkflower sicher glücklich: Am zweiten Wochenende nach Neueröffnung mit dem neuen Betreiber wird dort auf der 80er und 80er Rock-Party glücklich. Dort werden die besten Hits und Sound aus den Genres New Wave, Rock, Metal, Glamrock und Balladen zum Besten gegeben, Tickets bekommt Ihr an der Abendkasse für sechs Euro. Wer den Abend lieber nutzen möchte, um die Liebe seines Lebens aufzugabeln, der sollte sich schnell auf ins Twenty One machen. Dort könnt Ihr auf der Single Party anhand von verschieden gefärbten Neon-Armbändern erkennen, ob Euer Schwarm offen für Flirt-Attacken ist oder nicht. Tickets bekommt Ihr vorab >>>hier.

Single oder ready to rock? Die passenden Partys findet Ihr in unseren Tipps. © 123rf/starush