Malle-Feeling, Star-DJs und ein Abschied: Mit diesen Tipps wird Euer Samstag ein Kracher

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Hoch die Hände, Wochenende! Zugegeben, das Wetter spielt gerade ein wenig verrückt, aber trotzdem wird es im schönen Leipzig nie langweilig. Was Ihr am Samstag erleben könnt, lest Ihr hier.

KÜNSTLERISCH INS WOCHENENDE

Connewitz - Das Wochenende beginnt ganz im Zeichen der Kunst: Mit dem Kunst- und Kreativmarkt im WERK 2 finden die Leipzig Art Days ihren krönenden Abschluss. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr stellen mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus Leipzig und Umgebung ihre Werke aus, darunter handgefertigter Schmuck, Illustrationen, Malereien und vieles mehr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben Pinsel und andere Gerätschaften geschwungen, um ihre Werke am Wochenende präsentieren zu können. (Symbolbild) © 123rf/fxquadro

MALLE IN LEIPZIG

Südvorstadt - Keine Lust, im Hochsommer nach Mallorca zu fliegen? Dann kommt das Malle-Feeling eben nach Leipzig! Werft Euch in die Badeklamotten und feiert am Samstag im Velvet Beach Leipzig "Die große Sommerparty", veranstaltet von Rudolph's Schlittenbar. Zwei DJs heizen Euch ab 16 Uhr mit Party-, Schlager-, 90er Musik und vielem mehr ein. Außerdem gibt es coole Drinks und Snacks. Tickets bekommt Ihr bei TixforGigs im Vorverkauf ab 15 Euro oder an der Abendkasse für 18 Euro. Tipp: Im Ticket inklusive ist der Eintritt für die Aftershowparty im Club Velvet - Start 22 Uhr.

Leckere Cocktails sollen Euch "Die große Sommerparty" am Velvet Beach versüßen. (Symbolbild) © 123RF/ekaterinayatcenko

DIE NACHT AM SEE DURCHFEIERN

Regis-Breitingen - Ein paar Kilometer außerhalb, an der Grenze zu Thüringen, könnt Ihr beim "JAAS Festival 2023 - 15 Jahre Edition" am Haselbacher See die Nacht zum Tag machen. Mit den verschiedensten Acts könnt Ihr es ab 20 bis morgens 6 Uhr krachen lassen, das Highlight des Line-ups ist das DJ-Duo "Gestört aber geil". Alle wichtigen Informationen sowie Tickets findet Ihr auf der Webseite des Festivals. Have Fun!

Absolutes Highlight am Samstagabend beim JAAS Festival: Das DJ-Duo "Gestört aber geil" wird den Feiernden einheizen. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

STEVEN SPIELBERG IM SCHEIBENHOLZ

Zentrum - Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ging er trotz sieben Nominierungen zwar leer aus, sehenswert ist "Die Fabelmans" von Regisseur Steven Spielberg (76) aber allemal. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, könnt Ihr Euch dieses autobiografisch geprägte Filmdrama im Rahmen der Filmnächte Leipzig im Scheibenholz anschauen. Hauptfigur ist der kleine Sammy Fabelman, der in den 50er Jahren das erste Mal einen Film im Kino sieht und so seine Leidenschaft für das Filmemachen entdeckt, gleichzeitig so aber auch die Probleme in seiner Familie zu hinterfragen beginnt. Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es auf der Webseite der Filmnächte.

Bei den Leipziger Filmnächten wird jeden Abend ein anderer Film gezeigt, am Samstag das Spielberg-Filmdrama "Die Fabelmans". © Filmnächte Leipzig

ABSCHIED TUT WEH

Zentrum - Die Nachricht, dass das Darkflower in der Innenstadt nach 23 Jahren vorerst dichtmacht, hat die Fans des Gothic-Clubs hart getroffen. Bevor es aber so weit ist, gibt es noch eine ordentliche Abschiedsparty, die am Samstag beginnt und am Sonntag weitergeht. Man wolle noch einmal "alles für Euch aufbieten, was wir haben und mit einem Knall gehen", kündigte der Club kürzlich an. Seid ab 22 Uhr beim würdigen Abschied dabei.

Am Wochenende wird im Darkflower das letzte Mal gefeiert. © Darkflower Leipzig