"Global Space Odyssee": Bunte Tanz-Demo legt heute Leipziger Stadtgebiet lahm

Zahlreiche Demonstranten werden am Samstag auf der GSO erwartet! © Loic Venance/AFP/dpa

Nach Angaben der Veranstalter startet der Umzug mit mehreren Wagen um 12 Uhr am Werk 2 in Connewitz, dann geht es nach einer Zwischenkundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz über den Innenstadtring in Richtung Prager Straße. Endpunkt der Demonstration ist der Wilhelm-Külz-Park vor dem Völkerschlachtdenkmal.

Autofahrer und Nutzer der Bus- und Tramlinien sollten mit Verspätungen und Umleitungen rechnen.

Die GSO ist eine kulturpolitische Demonstration in Leipzig, die jährlich durch die Messestadt zieht, um die aktuellen Themen der hiesigen Clubkultur nach außen zu tragen. So ging es in den vergangenen Jahren beispielsweise um die Situation der Clubkultur während der Pandemie, um Gentrifizierung oder Asyl-Politik.

Das Motto in diesem Jahr lautet "Dance for future" und will auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen, denn: "There is no party on a dead planet!"