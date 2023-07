Yoga-Festival, autofreier Ring, Drum and Bass-Party: Das geht am Wochenende in Leipzig

Wer am Wochenende in Leipzig unterwegs sein möchte, der hat wie immer eine große Auswahl an Aktivitäten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Sommer in Leipzig bedeutet lange Nächte, buntes Treiben und jede Menge Action. Wie sich das am zweiten Juli-Wochenende gestaltet, lest Ihr in unseren Veranstaltungstipps.

FESTE

Zentrum - Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, und auf dieses Wochenende fallen gleich zwei Leipziger Festivitäten an: Ab 15.30 Uhr startet auf der Moritzbastei bereits zum dritten Mal das Leipziger Pop Fest, das neben tanzbaren Live-Acts auch auf die Probleme und Themen der Leipziger Musik- und Bandszene aufmerksam machen möchte. Unter anderem treten Künstler und Künstlerinnen wie Heron, Blumengarten oder Hotel Rimini auf, Tickets bekommt Ihr noch ab 15 Euro >>>hier. Zeitgleich geht das Leipziger Weinfest in die letzte Runde, denn bereits am Sonntag, dem 9. Juli, machen die Schankwagen für dieses Jahr dicht. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr Euch aber noch ab 12.30 Uhr durch die vielen, verschiedenen Weinsorten schlürfen, eine Übersicht findet Ihr >>>hier.

10 verschiedene Acts aus der Region könnt Ihr am Samstag auf dem Leipziger Pop Fest bestaunen. (Symbolbild) © 123rf/nutthasethv

SOMMERKINO

Südvorstadt - Wer es etwas gemütlicher haben möchte, kann am Wochenende ein paar Stunden in den Sesseln des Sommerkinos auf der Feinkost versinken. Dort gibt es für etwa acht Euro fast täglich mehrere Film-Highlights zu bestaunen. Zum Beispiel läuft am Samstag um 21.30 Uhr der humorvolle Dokumentarfilm "Olaf Jagger" mit Comedy-Star Olaf Schubert (55), am Sonntag wird der mit mehreren Oscars prämierte "Everything Everywhere All at Once" über die Leinwand flimmern. Tickets vorab bekommt Ihr >>>hier.

Der Hinterhof der Feinkost verwandelt sich in den Sommermonaten in ein Freiluft-Kino. © privat

YOGA-FESTIVAL

Hohenmölsen - Einen Katzensprung von Leipzig entfernt findet von Mittwoch bis Sonntag das "Cat & Cow"-Festival am Mondsee bei Hohenmölsen statt. Statt Gitarrenklängen und Dosenbier steht hier jedoch Spiritualität, alles rund um das Thema Yoga und das achtsame Zusammensein im Vordergrund. Dafür gibt es verschiedene Workshops und Vorträge, wie zum Beispiel über Breathwork, Thaimassagen, Makramee-Basteln oder die unterschiedlichen Yoga-Stile. Tagestickets gibt es noch ab 75 Euro >>>hier.

Wie man im Sitzen seine Zehen berührt, lernt man vielleicht an diesem Wochenende nicht - achtsam gedehnt, bewegt und geatmet wird aber trotzdem. © 123/fizkes

AUTOFREIER SONNTAG

Zentrum - Nicht nur Autofahrer dürften bei diesem Event die Ohren spitzen: Am Sonntag wird der Leipziger Innenstadtring für alle motorisierten Fahrzeuge blockiert, denn das Bündnis "Ring frei" veranstaltet wie in den vergangenen Jahren ein Straßenfest auf dem Tröndlinring. Verschiedene Umweltgruppen der Messestadt haben dort ihre Stände, es darf auf ungewohntem Untergrund gespielt, spaziert und gelernt werden. Ein genaues Programm findet Ihr >>>hier.

Wie sieht der Innenstadtring aus, wenn keine Autos unterwegs sind? Am Sonntag könnt Ihr es Euch angucken. © privat

PARTY

Connewitz/Plagwitz - Zu guter Letzt darf auch das Feiern am Wochenende nicht zu kurz kommen: Im Ilses Erika kommen ab 23 Uhr bei der "Indie Air Tonight"-Party Fans von Indie-Mugge auf ihre Kosten, es wird laut Veranstalter "deftig, poppig, verspielt und glasklar". Etwas mehr Bass gibt es am Samstag ab 23.30 Uhr im Elipamanoke bei der "Monkey & Friends"-Party, dort gibt es für 13 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse tanzbaren Drum & Bass auf die Ohren.

Im Eli und in der Ilse geht es am Samstagabend rund. © 123RF/Tetiana Zbrodko