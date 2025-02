Einsatz an der Eisenbahnstraße! Mehrere Personen an Auseinandersetzung beteiligt

Ebenso lagen am frühen Abend noch keine Infos zu potenziellen Hintergründen vor. Laut Hoppe sollen aber wohl ein Tatverdächtiger sowie ein potenzieller Geschädigter ausfindig gemacht worden sein.

Demnach soll es dort am Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Wie viele Personen beteiligt und womöglich verletzt wurden, war noch unklar.

Wie TAG24 von Polizeisprecher Olaf Hoppe erfuhr, wurde am Nachmittag ein Notruf aus dem Rabet-Park abgesetzt.

Neben Polizei und Krankenwagen war am Nachmittag auch ein Rettungshubschrauber in den Stadtteilpark an der Eisenbahnstraße angefordert worden.