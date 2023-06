Leipzig im Partymodus: Das sind die Highlights des diesjährigen Stadtfestes!

Leipzig - Am gestrigen Donnerstag begann das 30. Leipziger Stadtfest mit dem längsten Soundcheck der Welt. Doch auch in den kommenden Tagen wird den Besuchern natürlich einiges geboten: An vier Veranstaltungsorten (Wilhelm-Leuschner-Platz, Augustusplatz, Markt, Nikolaikirchhof) wird bis Sonntagabend gefeiert, was das Zeug hält.