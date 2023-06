Leipzig: Polizei korrigiert Demo-Teilnehmerzahl deutlich nach unten

Leipzig - Nach teils gewalttätig verlaufenen "Tag X"-Demonstrationen am Mittwoch, Freitag und Samstag im Zusammenhang mit der Verurteilung der Linksradikalen Lina E. (28) fand auch am gestrigen Montag ein Aufzug in Leipzig statt - mit einigen wenigen Zwischenfällen und deutlich weniger Teilnehmern als von den Veranstaltern kommuniziert.