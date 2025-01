Das könnt Ihr am letzten Januar-Wochenende in Leipzig unternehmen

Leipzig - Draußen ist es grau? Keine Sorge: Leipzig hat auch am letzten Januar-Wochenende wieder ein buntes Programm zu bieten. Ob feiern, lachen oder trödeln - am Samstag und Sonntag ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei. Damit Ihr einen Überblick habt, hat TAG24 eine Auswahl an schönen Veranstaltungs-Tipps für Euch zusammengestellt.