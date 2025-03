Fasching, Mammutmarsch und Weinmesse: Das geht am Wochenende in Leipzig

Leipzig - Am ersten März-Wochenende wird's in Leipzig garantiert nicht langweilig. Hier sind unsere Event-Highlights:

66. Fockeberglauf - Um 10 Uhr startet am Samstag dann auch die Action am Fuße des 153 Meter hohen Fockebergs im Leipziger Süden. Während der Hauptlauf über zwölf Kilometer (sechs Runden), der Fitnesslauf über sechs Kilometer (drei Runden) und der Basiclauf über 1,9 Kilometer (eine Runde) führt, kann natürlich auch hier vom Rand ordentlich angefeuert werden.

Mammutmarsch - Die sportlichsten Leipzigerinnen und Leipziger werden am Samstag im Rahmen des Mammutmarschs durchs Stadtgebiet unterwegs sein: Die Teilnehmenden wählen zwischen Routen von 30 Kilometer, 42 Kilometer oder 55 Kilometer, welche an Wahrzeichen wie dem Völkerschlachtdenkmal vorbei und durch den Auwald führen. Die Läufe beginnen bereits am frühen Morgen an der Galopprennbahn Scheibenholz, können aber den ganzen Tag über entlang der Strecke beobachtet und angefeuert werden.

Weinmesse - Im Werk 2 in Connewitz findet das ganze Wochenende über die Weinmesse statt. Hier kommen Weinliebhaber garantiert auf ihre Kosten, denn Dutzende Händler und Winzer haben ihre besten Produkte zum Verkosten und Verkaufen dabei. Wer kein Geld ausgeben will, kann stattdessen einfach umherschlendern, einige Schlücke probieren und Interessantes über den Anbau und die Ernte lernen. Tagestickets für 20 Euro bekommt Ihr unter folgendem Link .

agra Antikmarkt - Sowohl am Samstag als auch am Sonntag öffnet Europas größter mobiler Flohmarkt zwischen 8 und 15 Uhr seine Pforten, der Eintritt ist natürlich wie immer kostenlos. Bis zu 1000 Händler versuchen auf dem agra-Freigelände und in den dazugehörigen Hallen ihre Antiquitäten, Möbel und Sammelstücke an den Mann oder an die Frau zu bringen. Auch für das leibliche Wohl ist mit zahlreichen Snack- und Getränkebuden gesorgt.

Feinkost Flohmarkt - Und auch in der Südvorstadt wartet am Samstag ein Highlight für Schnäppchenjäger: Auf dem Gelände der Feinkost auf der Karli kann um Kleidung, Bücher, Spielzeug und vieles mehr gefeilscht werden. Ab 10 Uhr geht's los, um 16 Uhr packen die Händler dann langsam wieder alles zusammen.