Grusel, Spuk und Gespenster: Die 7 besten Tipps für Euer Halloween in Leipzig

Leipzig - Pünktlich zum Vorfeiertag verwandeln sich in Leipzig und Umgebung zahlreiche Locations in Gruselkabinette und Gespenster-Hotspots. Wir haben für Euch die sieben besten Veranstaltungen für ein schaurig-schönes Halloween rausgepickt.

Im Oktober wird aus dem Freizeitpark ein echtes Gespenster-Areal. Abgesehen von den altbekannten Attraktionen sorgen am Mittwoch und Donnerstag ab 11 Uhr auch noch unterschiedlichste Grusellabyrinthe ab 4, 6, 12 und 16 Jahren für Nervenkitzel. Ab 16 Uhr kreuzen zudem düstere Gestalten Eure Wege. Auf Belantis.de erfahrt Ihr mehr.

Auch das Paunsdorf Center stimmt schon ab 11 Uhr am Mittwoch auf Halloween ein. Denn mit Kürbisschnitzen und Kinderschminken seid Ihr sowohl hinsichtlich der Deko als auch in puncto Kostüm perfekt für die Süßigkeiten-Jagd vorbereitet. Weitere Infos findet Ihr auf Westfield.com .

Auch der Botanische Garten Oberholz in Großpösna lädt von 16 bis 19.30 Uhr zum gemeinsamen Halloween-Spaß. Hier stehen kleine Basteleien im Gewächshaus, ein Lampionumzug in Begleitung des Platzkonzerts der Schalmeien Großpösna sowie Kürbisleuchten am Teich auf dem Plan. Jeder, der selbst einen geschnitzten Kürbis dabei hat, bekommt ein Los. Mehr dazu gibts auf Botanischer-Garten-Oberholz.de.