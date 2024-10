Nach stundenlangem Warten: Wer bekam bei Samu Haber eigentlich mehr geboten?

Leipzig - So manch einer dürfte sich ab Dienstagvormittag gefragt haben, was denn da vor dem Leipziger Täubchenthal los ist. Die Antwort: Samu Haber (48). Denn obwohl der Musiker die Messestadt erst am Abend so richtig anheizte, war es einigen Hartgesottenen wohl besonders wichtig, einen guten Platz zu ergattern. Wieso also nicht den halben Tag vor dem Veranstaltungsort verbringen?