Nachtlauf Leipzig: Die Schnellsten, die Ältesten - und die tollsten Fotos

Leipzig - Diesmal war auch das Wetter optimal! Nach Schmuddel-Wetter im Vorjahr durften sich die rund 1600 Nachtlauf-Teilnehmer am Freitag über spätabendliche 15 Grad freuen - und liefen dabei zu Höchstleistungen auf.

Nachtlauf Leipzig: Ein Event für Groß und Klein. © Christian Grube

Wieder vorbei an der Deutschen Nationalbibliothek, über die Messebrücke, durch den Wilhelm-Külz-Park vorm Völkerschlachtdenkmal und durchs Messe-M, wagten sich kleine und große Rennmäuse über drei Distanzen.

Erstmals wurde auch der Stadtbalkon, eine erhöhte Freifläche an der Messebrücke, aktiv genutzt und der Start-Ziel-Bereich davor aufgebaut. "Die neue Veranstaltungsfläche hat sich absolut bewährt und ist ein neuer Meilenstein", freut sich maximalPULS-Veranstalter Sven Körbs. "Generell ist die Location mega, im Dreieck mit Völkerschlachtdenkmal und Messe-M."

Die wieder einmal beliebteste Distanz waren 9 Kilometer. 748 Menschen, darunter 340 Frauen, spulten die drei Kilometer lange Runde an der Alten Messe dreimal ab. Robert Sobol setzte sich in 32:54 vor Jonas Budai (33:23) und Finn Wächter (33:32) durch.

TAG24-Verlosungs-Gewinnerin Antonia Müller (35:37) legte bei den Frauen ordentlich vor und deklassierte - angepeitscht vom Moderations-Duo Stefan Bräuer und Sven Körbs sowie vielen Supportern an der Strecke - die Konkurrenz. Die Zweitplatzierte Lydia Seemann (40:49) war mehr als fünf Minuten langsamer, schnappte sich aber Silber vor Paula Ohmann (41:03).