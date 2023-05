Neue Sachsen-Woche startet verregnet und bewölkt, erst zum Wochenende kommt wieder die Sonne

Der Regenschirm bleibt in dieser Woche ein ständiger Begleiter der Sachsen. © Bildmontage: Screenshot/wetteronline.de, Martin Gerten/dpa

Während es am Montagvormittag den Angaben des Deutschen Wetterdienstes nach noch überwiegend klar und trocken bleibt, kommt es ab dem Mittag zu lokalen Schauern und Gewittern.

Die Temperaturen pendeln sich zwischen 18 Grad in Chemnitz und dem Osten Sachsens bis zu 21 Grad in Dresden und Leipzig ein. In der Lausitz und dem Bergland ist sogar mit Starkregen und Windböen zu rechnen.



Nachts bleibt es bewölkt, der Regen klingt ab. Gegen Morgen kommt es sachsenweit vereinzelt zu Nebel, es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 9 Grad ab.



Der Dienstag dann bleibt bewölkt und es kommt immer wieder zu kurzen Regen-Episoden. Im Bergland kann es auch dauerhaft zu Niederschlag kommen, die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch wird es trocken, der Himmel lockert etwas auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad. Im Laufe des Tages bleibt es bewölkt und etwas trockener als in den vergangenen Tagen.