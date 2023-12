Uni Leipzig will Archäologie-Institut schließen: Studierende protestieren

Von Christian Grube

Leipzig - Während die Universität Leipzig am Montag stolz ihr 614. Jubiläum feiert, überschatten kontroverse Pläne die festliche Stimmung. In einem Gespräch über die "Zukunft der Archäologie" Ende November kündigte die Universität die Abschaffung des einzigen archäologischen Studiengangs in Sachsen an.