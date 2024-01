Absturzgefahr! Delitzscher Straße wegen rutschender Mauer gesperrt

Leipzig - Akute Absturzgefahr auf der Delitzscher Straße in Leipzig !

Der Ringanker zwischen den beiden Gebäuden rutscht immer weiter nach unten. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Ringanker - eine Art Brandmauer - zwischen zwei Mehrfamilienhäusern auf der Delitzscher Straße hat sich aus seiner Halterung gelöst und rutscht nun langsam immer weiter nach unten. Nach Angaben der Feuerwehr wird er derzeit nur noch von der Regenrinne auf dem Dach gehalten.

Darunter durchzugehen oder zu -fahren wäre momentan also lebensgefährlich, weshalb der entsprechende Bereich an der Ecke zur Essener Straße am Mittwoch gesperrt wurde.

Die Sperrung betrifft nicht nur den Gehweg, sondern auch die stadtauswärtige Richtungsfahrbahn. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", so die Polizei.

Auch Straßenbahnen können aktuell nicht mehr in dem Bereich verkehren, weshalb zwischen dem Eutritzscher Zentrum und dem Klinikum St. Georg bis auf Weiteres Bus-Ersatzverkehr eingerichtet wurde.