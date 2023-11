09.11.2023 11:48 ALDI-Brand im Raum Leipzig: Mann erleidet Rauchgasvergiftung

Am Dienstagabend fing ein Lüfter in einem ALDI in Borna Feuer. Dabei erlitt ein Mann eine Rauchgasvergiftung.

Von Lisa Marie Peisker

Borna - War es etwa Brandstiftung? Am Dienstagabend musste ein ALDI in der sächsischen Stadt Groitzsch evakuiert werden, weil darin ein Feuer ausbrach. Die Freiwillige Feuerwehr Groitzsch rückte aus, um den Brand zu löschen. © Freiwillige Feuerwehr Groitzsch Am frühen Abend gegen 17.15 Uhr geriet ein Lüfter im Bereich der Personaltoiletten des ALDI in der Schusterstraße in Brand. Die Polizeidirektion Leipzig berichtete, dass aktuell noch unklar sei, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Binnen kurzer Zeit entwickelte sich so viel Rauch, dass ein 33-jähriger Angestellter dadurch eine Rauchgasvergiftung erlitt. Leipzig Lokal Großes Pre-Opening in Leipzig: Erster Laden im ehemaligen Karstadt eröffnet Um Schlimmeres zu verhindern, wurde er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Discounter im Leipziger Umland musste gelöscht werden Der ALDI musste evakuiert werden. © Freiwillige Feuerwehr Groitzsch Währenddessen rückte die Freiwillige Feuerwehr Groitzsch aus, um den Brand zu löschen. Dies gelang ihnen auch. "Der Discounter musste für diese Zeit evakuiert werden", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner. Zurzeit kann noch nicht genau gesagt werden, auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft. Leipzig Lokal Till-Lindemann-Tour startet heute in der Arena: Auch "Leipzig nimmt Platz" ruft zu Protest auf Um die Hintergründe des Brandes zu klären, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Brandstiftungsdelikt aufgenommen.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Groitzsch