Ansprechpartner für Natur in und um Leipzig: Stadtwaldranger nehmen ihren Dienst auf

(v.l.n.r.): Andreas Sickert, Heiko Rosenthal und die zwei neuen Stadtwaldranger stellten sich am Donnerstag den Fragen aller Interessierten. © livereport Leipzig

Gemeinsam mit Umwelt-Bürgermeister Heiko Rosenthal (48, Die Linke) traf sich der Leiter der Abteilung Stadtforsten, Andreas Sickert, am Vormittag im Rosental und klärte die Anwesenden über die Qualitäten der Ranger auf.

Für den Job musste zunächst eine forstliche Hochschulausbildung und danach naturschutzfachliche und umweltpädagogische Zusatzqualifikationen erworben werden.

Die beiden Experten sollen ab sofort vor Ort über die "außerordentliche Bedeutung des Leipziger Stadt- und Auwaldes als Natur- und Erholungsraum" informieren, gleichzeitig sollen die Ranger aber auch Verhaltensregeln vermitteln.

Nicht nur in den Auwaldbereichen oder Beweidungsprojekten wie am Cospudener See, sondern auch in sämtlichen angrenzenden Stadtwäldern werden sie - meistens auf ihren E-Bikes - als Ansprechpartner zur Stelle sein.