Bärenherz-Sommernacht: Spendengala sammelt mehr als 36.000 Euro für Kinderhospiz

Von Christian Grube

Leipzig - Ein Hospiz gilt oft als Ort der Trauer. Dass dem nicht so sein muss, beweist seit 20 Jahren das Kinderhospiz Bärenherz im Kees’schen Park in Markkleeberg. Es ist ein Ort der Geborgenheit für unheilbar kranke Kinder und ihre Familien. Da die Krankenkassen nur für Behandlungskosten aufkommen, ist Sachsens einziges Kinderhospiz auf Spenden angewiesen. Dafür hat das Bärenherz am Samstagabend zur 5. Sommernacht eingeladen.