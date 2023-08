Egal ob Krimitour, Festival oder Flohmarkt: Am Samstag wird's in Leipzig nicht langweilig

Der letzte Samstag im August hält für Leipzigerinnen und Leipziger wieder jede Menge Spaß, Musik und Kultur bereit. Hier ein paar Event-Highlights:

Von Annika Rank

Leipzig - Der letzte Samstag im August hält für Leipzigerinnen und Leipziger wieder jede Menge Spaß, Musik und Kultur bereit. Hier ein paar Event-Highlights:

Party

Wer Lust auf Party und gute Musik hat, wird am Samstag definitiv fündig werden. Für Fans von Indie und Alternative gibt es sogar mehrere Optionen: Zeitgleich ab 23 Uhr finden in der Moritzbastei die "Songs für Liam – Die Indie-Party!" und bei Ilses Erika in Connewitz die "KING KONG KICKS – Indie Pop Party" statt. Diejenigen Partywütigen, die eher auf Hip-Hop, Techno und typische Clubhits stehen, sollten sich hingegen ab 22 Uhr im Alten Stadtbad einfinden, wo "Leipzigs Mega Party" vonstattengehen wird. Foodtrucks, Bühnenshows und mehrere Dancefloors in unterschiedlichen Stockwerken sorgen dort dafür, dass den Gästen sicherlich nicht langweilig wird. Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website für circa 10 Euro zu kaufen.

Ob Indie oder Club-Musik - am Samstag kommt jeder Musikliebhaber beim Feiern auf seine Kosten. © 123rf/udmurd

Festival

Festivals sind nicht nur für Erwachsene eine tolle Sache. Das beweist das 4. Leipziger Kinderfestival, das an diesem Wochenende auf dem Augustusplatz stattfindet. Mehr als 50 Partner beteiligen sich an den Festivitäten und bieten auf verschiedenen Arealen circa 80 Aktionen zum Spielen, Basteln und Spaß haben - und das alles kostenlos. Tausende Besucher werden erwartet. Im Leipziger Süden im Werk 2 findet am Samstag und Sonntag zudem das Afrika-Festival "1000 Drums" statt. Hier wird gemeinsam musiziert, getrommelt und gesungen - alles im Zeichen der Toleranz und Vielfalt. Neben Workshops und Redebeiträgen wird es auch einen Basar mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie afrikanischem Schmuck und Kleidung geben. Der Eintritt ist frei, los geht's an beiden Tagen um 14 Uhr.

Flohmarkt

Wie immer am letzten Wochenende im Monat öffnet nun auch wieder der Antikmarkt auf dem agra Messegelände im Süden Leipzigs seine Türen. Neben Möbeln, Kunst und Klamotten findet man mit etwas Glück dort auch genau die Sammelstücke, nach denen man schon so lange gesucht hat. Der Eintritt zum riesigen Freigelände und den zwei Hallen ist wie gewohnt kostenlos. Gefeilscht werden darf Samstag und Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr. Auch beim Stadtteilfest am Bürgerbahnhof Plagwitz kann man zwischen 10.30 und 18 Uhr an den zahlreichen Flohmarkt-Ständen nach Herzenslust stöbern und feilschen. Zudem gibt es ein kulturelles und musikalisches Programm, um die Stimmung aufzulockern. Auch für das leibliche Wohl wird natürlich an verschiedenen Food- und Drink-Buden gesorgt.

Auf dem agra Antikmarkt wird sicherlich jedes Sammlerherz höher schlagen. © 123RF/andyborodaty

KlimaFair

Bei der diesjährigen KlimaFair versammeln sich mehr als 30 Klimagruppen und Vereine auf dem Marktplatz in der Innenstadt, um über Umweltschutz und den Klimawandel aufzuklären. Die Initiativen arbeiten dabei mit Vertretern der Stadt zusammen, um auch direkten Bezug auf Leipzigs Standpunkte und Ziele nehmen zu können. Doch neben den ernsten Themen wird den Besuchern zwischen 10 und 22 Uhr auch ein buntes Rahmenprogramm präsentiert. So kündigen die Organisatoren verschiedene Bühnenshows, Livemusik, Redebeiträge und einen Artspace an. Für Kinder soll es sogar einen Spielbereich geben.

Krimitour

Für diese Stadtführung braucht man starke Nerven: Die "Tatort Leipzig"-Tour führt die Besucher durch die Innenstadt, in der sich in den vergangenen Jahrhunderten das ein oder andere grausame Verbrechen abspielte. Auf dem Rundgang wird einem unter anderem der Ort gezeigt, an dem Christian Woyzeck erst seine Geliebte erstach und dann öffentlich hingerichtet wurde, oder man besucht das Arbeitshaus, in das Karl May einst eingebuchtet wurde. Los geht die eineinhalbstündige Tour um 17 Uhr am Alten Rathaus. Eintrittskarten könnt Ihr entweder online oder vor Ort beim Tourguide für 10 beziehungsweise 8 Euro erwerben.