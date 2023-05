Lautstarke Unterstützung für die Letzte Generation: "Klima schützen ist kein Verbrechen"

Hunderte Menschen solidarisierten sich am Mittwochabend mit der Letzten Generation. © Leipzig Livereport

Bundesweit wurden am Mittwoch insgesamt 15 Objekte durchsucht. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen der "Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung" ermittelt. Die Maßnahme soll den Behörden demnach Erkenntnisse über die Mitgliederstruktur, die Finanzierung sowie über Vermögenswerte der Klimagruppe liefern.

Die Aktivisten der Letzten Generation erregten in jüngster Vergangenheit vor allem durch diverse Protestaktionen Aufsehen: So klebten sie sich in verschiedenen Städten auf den Straßen fest oder beschädigten Kunstobjekte. Damit wollen sie die Politik zum Handeln gegen die Klimakrise bewegen.

Und sie sind natürlich nicht die einzigen: Auch die Aktivisten von Fridays for Future kämpfen für dasselbe Ziel und stärken der Letzten Generation deshalb nun den Rücken.

"Kriminell ist das fossile Wirtschaftssystem, nicht die Menschen, die dagegen protestieren", hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Zudem wird der Regierung vorgeworfen, die Richtlinien des Pariser Klimaabkommens nicht einzuhalten: "Angesichts dieser vorsätzlichen Gesetzesbrüche stellt sich uns eher die Frage, wann gegen fossile Verbrecher*innen ermittelt wird."