Fulminantes Abschiedskonzert in Leipzig: Fettes Brot... is history!

(v.l.n.r.): König Boris (48), Dokter Renz (48) und Schiffmeister Björn Beton (49) traten ein letztes Mal gemeinsam in Leipzig auf. © Nico Schimmelpfennig

Zur Zeit sind die Musiker auf Abschiedstournee quer durch Deutschland. In der QUARTERBACK Immobilien Arena in Leipzig gaben sie nun vor über 6000 Zuschauer am Ostermontag ihr letztes Konzert in der Messestadt.



Das Trio wurde 1992 in Hamburg von den Mitgliedern Dokter Renz (48), König Boris (48) und Schiffmeister Björn Beton (49) gegründet und ist eine deutsche Hip-Hop- und Pop Gruppe. Ihr Erfolg stellte sich gleich mit der Single "Nordisch by Nature" und dem dazugehörigen Album "Auf einem Auge blöd" ein. Es folgten Hits wie "Jein", "Schwule Mädels", "Bettina, zieh dir bitte etwas an" oder "Emanuela".

Aber das größte Problem am Anfang war, dass sie keinen Bandnamen hatten: "So haben wir den erstbesten genommen, der uns eingefallen ist, als wir zu dritt in der Badewanne saßen und da lagen auf den Rand ein russisches Halsschmerzmittel. Die kyrillischen Buchstaben sahen aus, wie Fettes Brot", so Björn Beton dazu.

"Und das ist so witzig, dass wir jetzt seit 31 Jahren diesen Scheißnamen an der Backe haben – aber heeeyyy wir konnten ihn uns merken und ihr auch!"