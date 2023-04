Girls'Day: Die Leipziger Gruppe öffnet ihre Türen

Auch im vergangenen Jahr nahmen schon viele interessierte Mädels die Möglichkeit wahr, um die verschiedenen Berufe zahlreicher Unternehmen kennenzulernen. © Jörg Carstensen/dpa

Am Donnerstag, dem 27. April, lädt die Leipziger Gruppe, von 9 Uhr bis 14 Uhr, alle Mädchen dazu ein ihre Auszubildenden und Ausbilder auszufragen.

Dabei geht es darum, dass sie so viel wie möglich über die Ausbildungsberufe und Studiengänge bei den Leipziger Stadtwerken, Verkehrsbetrieben, Wasserwerken und Sportbädern in Erfahrung bringen. Vielleicht entdeckt ja die eine oder andere ihren Traumberuf?

Stattfinden wird die Veranstaltung im Bildungszentrum der Leipziger Gruppe in der Bornaischen Straße 120. Am besten springt man einfach in die Straßenbahnlinie 11, Richtung Dölitz oder Markkleeberg Ost, und steigt an der Haltestelle Raschwitzer Straße aus.

Bis 20. April haben die Mädels die Möglichkeit sich einen Platz auf der Website zu sichern. Die Angebote der Wasserwerke und Co., sowie die der Verkehrsbetriebe findet man unter den Kategorien "Umwelt, Energie, Wasser" und "Metall und Elektro".

Doch keine Sorge, bei der Anmeldung muss man sich noch nicht für das eine Unternehmen entscheiden. Egal wofür sich die Girls eintragen, am Tag der Veranstaltung haben sie die Chance alle der vier Unternehmen kennenzulernen.