Gleichzeitig RB-Leipzig-Spiel und Ehrlich-Brothers-Show: Polizei unzufrieden mit Autofahrern

Leipzig - Neben dem Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach (3:0) fand am Samstagabend in Leipzig auch ein Auftritt der Ehrlich Brothers statt. Das zwangsläufige Ergebnis: Verkehrschaos.

Am Samstag mussten wieder einige widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. (Archivbild) © livereport Leipzig

Seit Monaten schon beschäftigen sich Stadt und Polizei mit Problemen im Verkehr rund um die RB-Leipzig-Heimspiele, ein Maßnahmenkatalog sollte in dieser Saison eigentlich Abhilfe schaffen.

Diese ersten Bemühungen fruchteten am gestrigen Samstag allerdings nur bedingt, wie Behördensprecherin Josephin Heilmann berichtete.

So hatte das Ordnungsamt die Aufgabe, sowohl die Besucherströme des ausverkauften Fußballspiels in der Red Bull Arena als auch die der Ehrlich-Brothers-Show in der Quarterback Immobilien Arena unter Kontrolle zu halten. Schätzungsweise mehr als 50.000 Menschen reisten am Abend also zu den direkt nebeneinander liegenden Event-Locations - eine Bärenaufgabe.

Die Verkehrswarnmeldungen der Polizei und Hinweise zur Nutzung des ÖPNV und Park+Ride schienen dabei tatsächlich nur wenige Besucher erreicht zu haben, die P+R-Auslastung lag demnach nur bei 21 Prozent.

Mehrere Stunden vor Beginn der Veranstaltungen waren sämtliche Parkplätze rund ums Stadion restlos belegt, die vergebliche Suche nach Parkmöglichkeiten sorgte dann zusätzlich für Verspätungen und Staus auf Leipzigs Straßen.