25.04.2023 17:44 Zusammenstürzende Mauer verletzt drei Bauarbeiter, zwei von ihnen schwer

Am Dienstagnachmittag stürzte auf einer Baustelle in der Südstraße in Grimma eine Mauer ein. Drei Arbeiter zogen sich dabei teils schwere Verletzungen zu.

Von Emily Mittmann

Grimma - Am Dienstagnachmittag stürzte auf einer Baustelle in der Südstraße eine Mauer ein. Drei Arbeiter zogen sich dabei teils schwere Verletzungen zu. Beim Entkernen eines Wohnblocks stürzte im Inneren des Gebäudes eine Mauer ein. © Sören Müller Gegen 13 Uhr sei die Polizei über den Unfall in der Südstraße in Grimma in Kenntnis gesetzt worden. Auf einer Baustelle einer Wohnungsgenossenschaft stürzte beim Entkernen eines Wohnblocks im Inneren des Gebäudes eine Wand ein. Die zusammenstürzenden Trümmer verletzten drei der Bauarbeiter. Zwei von ihnen mussten schwer verletzt von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Der Dritte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt werden konnten. Leipzig Lokal Im Fünf-Minuten-Takt: LVB verstärkt Straßenbahn-Verkehr zur Buchmesse Unterstützt wurden die Rettungskräfte durch die Grimmaer Feuerwehr. Aus welchem Grund die Mauer zusammenbrach, sei bisher noch unklar. Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag mitteilte, würde der Unfall das Thema Arbeitsschutz betreffen, für das die Landesdirektion verantwortlich sei. Die Polizeidirektion Leipzig habe die Behörde informiert und einen Mitarbeiter an den Unfallort gerufen. Die Rettungskräfte wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Grimme unterstützt. © Sören Müller Da kein bisher kein Verantwortlicher ausgemacht werden könne, würde die Direktionen zunächst keine Ermittlungen veranlassen.

Titelfoto: Sören Müller