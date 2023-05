Großer Störmthaler Pfarrerssohn: Touristenschilder für Friedrich Naumann eingeweiht!

Störmthal – Friedrich Naumann als "Vordenker der Freiheit": Zu Ehren des berühmten, 1860 im Großpösnaer Ortsteil Störmthal (Landkreis Leipzig ) geborenen Pfarrerssohns und späteren Politikers besitzt die Gemeinde nun drei touristische Hinweisschilder. Sie wurden am Samstag eingeweiht.

Der Störmthaler Pfarrerssohn habe die Bedeutung politischer Bildung in einer liberalen Gesellschaft erkannt, hob sie hervor.

Von den meisten seiner Zeitgenossen habe sich Naumann durch Weltsicht, Offenheit für Neues, konzeptionelles Denken und natürliches Charisma unterschieden, betonte Maaß in ihrer Festrede.

Zur Anbringung der Schilder am Pfarrhaus sowie Anfang und Ende der Hauptstraße zu Ehren des evangelischen Theologen und liberalen Politikers waren auch Landrat Henry Graichen (46, CDU), Daniel Strobel (45, parteilos) sowie Dr. Anita Maaß (46, FDP) als Kuratoriumsmitglied der "Friedrich Naumann-Stiftung für die Freiheit" erschienen.

Christine ist seit DDR-Zeiten nach eigenen Worten großer Fan der Zacharias-Hildebrandt-Orgel im Störmthaler Gotteshaus an der Hauptstraße. "Ich besuche jedes Konzert", berichtete sie im TAG24-Gespräch.

Und so freute sich auch Landrat Henry Graichen über die Schilder-Einweihung am Pfarrhaus und meinte: "Wir können die Historie und ihre Inhalte nun gut in Störmthal bewahren!"