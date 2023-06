Großflächiger Stromausfall: Supermärkte in sächsischer Stadt vorübergehend dicht

Schkeuditz - In der nördlich von Leipzig gelegenen Stadt Schkeuditz ist am Freitag bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche großflächig der Strom ausgefallen.

Bereits zweimal in dieser Woche fiel in Schkeuditz der Strom aus. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Bereits am vergangenen Sonntagabend kam es einer Mitteilung der Stadtwerke nach in Schkeuditz zu zwei Erdschlüssen in zwei Mittelspannungsringen. Betroffen waren davon mehrere Tausend Haushalte, einige blieben bis etwa 4 Uhr am Montagmorgen ohne Strom.

Ein ähnliches Szenario ereignete sich auch am heutigen Freitag: Ab etwa 13 Uhr meldeten zahlreiche Betroffene einen Stromausfall auf der Website Störauskunft.de. Vor allem die Stadtteile Radefeld und Freiroda im Norden der Stadt blieben komplett ohne Strom.

Wie auch einige User auf Facebook kommentierten, blieben auch hiesige Supermärkte ohne Versorgung und mussten deshalb vorübergehend geschlossen bleiben.

Am späten Nachmittag erst gab es dann Entwarnung: "Alle Störungen sind behoben worden!", teilten die Stadtwerke kurz vor 17 Uhr mit.