Harthkanal bei Leipzig: Jetzt will der Freistaat das Tourismus-Projekt voranbringen

Leipzig - Seit Anfang des Jahres steht fest, dass der Harthkanal im Leipziger Neuseenland nicht so gebaut wird wie lange geplant . Doch die Verantwortlichen in der Region wollen die Hoffnung für das wichtige Tourismus-Projekt noch nicht ganz aufgeben.

Die Baustelle für den zukünftigen Harthkanal zwischen dem Zwenkauer See (vorn) und dem Cospudener See. Eigentlich war geplant, dass den Kanal einmal Schiffe passieren sollen. Seit Anfang des Jahres steht jedoch fest, dass daraus nichts wird. © Jan Woitas/dpa

Die Touristiker in der Region Leipzig halten an der Idee eines schiffbaren Kanals zwischen dem Cospudener und dem Zwenkauer See südlich von Leipzig fest. Wie der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), sagte, soll jetzt eine Machbarkeitsstudie zu dem sogenannten Harthkanal durchgeführt werden. Die sächsische Landesregierung habe dafür Unterstützung zugesagt.

Der Kanal zwischen den beiden Tagebau-Seen war lange geplant worden. Anfang des Jahres erteilte der Bergbausanierer LMBV dem Projekt jedoch eine Absage. Der Grund: Ein Kanal, der Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft vereint und noch dazu von Ausflugsbooten befahren werden kann, würde viel zu teuer werden.

Statt einst geplanter 10 Millionen war zuletzt von Baukosten von 150 oder 160 Millionen Euro die Rede. Die LBMV will jetzt nur noch einen sogenannten Überleiter vom Zwenkauer zum Cospudener See, ein technisches Bauwerk zur Wasserbewirtschaftung.