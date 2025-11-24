Hier entsteht Leipzigs Weihnachtszauber: Diesen Hingucker gibt es nur in der Messestadt!

Leipzig - Wer gut aufpasst, kann dieser Tage schon die Helfer des Weihnachtsmanns in Leipzig entdecken! Damit für die besinnliche Jahreszeit alles in der City glitzert und leuchtet, bringen Mitarbeiter des Mobilitäts- und Tiefbauamtes (MTA) aktuell Hunderte Lichter in der Innenstadt an - alles in freiwilligen Nachtschichten. TAG24 hat die Weihnachtshelfer begleitet.

Die Herren Schlaich (Hubwagen), Rittmann (Boden) und Pörschmann vom Leipziger Mobilitäts- und Tiefbauamt bei der Arbeit. Seit Anfang November bereiten sie die Innenstadt auf die Weihnachtszeit vor. © Christian Grube

Los gehen die Schichten jeweils um 21 Uhr. Seit 9. November sind die Herren Schlaich, Rittmann und Pörschmann im Einsatz, um Leipzigs Lichterzauber auch in diesem Jahr wieder zum Strahlen zu bringen. Einiges haben sie dabei schon geschafft. So haben sie unter anderem entlang der Hainstraße die Lichterketten samt Signets gespannt und an der Reichsstraße zahlreiche Kerzen angebracht.

Als wir das Trio trafen, waren sie gerade damit beschäftigt, die Girlanden entlang des Schuhmachergäßchens aufzuhängen.

"Die Besonderheit ist hier, dass eine Hausseite nicht über Halterungen für die Lichter verfügt, sodass wir sie nicht einfach dort anbringen können", erklärte Roy Keller vom MTA, der uns an diesem Abend durch die Stadt führte. "Aus diesem Grund bauen wir jedes Jahr drei zusätzliche Masten auf, durch die wir ein Stahlseil spannen und die Girlanden dann daran befestigen."

Die Weihnachtshelfer sind bei Wind und Wetter unterwegs, damit bis zur Eröffnung des Leipziger Weihnachtsmarktes am kommenden Dienstag alle Lichter angebracht und installiert sind. Keine leichte Aufgabe! Dennoch melden sich immer wieder Mitarbeiter für die freiwilligen Nachtschichten. Herr Schlaich ist sogar schon seit 30 Jahren jedes Jahr dabei, wie uns Roy Keller verrät. Sein Kollege Herr Rittmann seit fünf Jahren.