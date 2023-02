Jetzt doch! Ver.di ruft zum Warnstreik am Leipziger Flughafen auf

Leipzig - Im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen soll es am morgigen Freitag bundesweit zu Warnstreiks kommen, auch an einigen Flughäfen. Der Airport Leipzig /Halle sollte davon zumindest direkt verschont bleiben - bis jetzt.

Bisher sollte der Flughafen Leipzig/Halle von den bundesweiten Warnstreiks am Freitag verschont bleiben. Nun kommt es doch zur Arbeitsniederlegung, und das sogar einen Tag vorher! © Sebastian Willnow/dpa

Denn wie die Gewerkschaft ver.di am Donnerstag bekannt gab, wurden jetzt auch die Mitarbeiter der Flughafensicherheit am Leipziger Airport aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen - und das sogar schon am heutigen Donnerstag.

Ab 15 Uhr soll bis Freitagmorgen, 6 Uhr, gestreikt werden. Hintergrund sind Tarifverhandlungen im Bereich der Flughafensicherheit, wie es hieß.

"Die Beschäftigten der Luftsicherheit fordern seit Jahren die Erhöhung der Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sowie eine bessere Regelung zur Entlohnung von Mehrarbeit", erklärte ver.di in einer Mitteilung. Seit Januar 2020 würden bereits Verhandlungen geführt.

"Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise treiben die meisten Beschäftigten in eine unsichere Situation. Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen und den Kühlschrank füllen sollen", kritisierte Stefan Hilbig, Gewerkschaftssekretär für den ver.di-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

"Hier sind nun die Arbeitgeber gefordert, diesen hohen Druck von den Beschäftigten zu nehmen und die gute Arbeit zu honorieren."