Klimaneutral mit Hindernissen: Leipziger Oper will als gutes Beispiel vorangehen

Leipzig - Auch die Kulturbranche will ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Viele - vor allem kleine Häuser - stehen jedoch unter finanziellem Druck. Mit einer klimaneutralen Produktion hat das Team der Leipziger Oper nun Erfahrungen machen können, die es teilen will.

Die Leipziger Oper geht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. (Archivbild) © dpa/Hendrik Schmidt

Um mit dem Stück "Mary, Queen of Scots" am Samstag Premiere feiern zu können, musste das Team der Oper Leipzig so manche Hürde nehmen.

"Die Idee war, eine Produktion zu entwickeln, die möglichst wenig Kohlenstoffdioxid ausstößt", sagte Ausstattungsleiter Dirk Becker im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sollte möglichst wenig neu gebaut und somit möglichst viel bestehendes Material verwendet werden.



Zur Erarbeitung eines ersten Entwurfs nahmen Becker und Regisseurin Ilaria Lanzino das Stück im Sommer 2022 zunächst dramaturgisch auseinander, erinnert sich Becker.

"Das war befruchtend, aber auch anstrengend und frustrierend, weil wir irgendwann an dem Punkt waren, an dem uns so vieles - wegen der selbstgestellten Auflagen - unmöglich vorkam." Weil die beiden nicht weiter wussten, stellten sie sich die Frage: Worum geht eigentlich im Kern? "Daraus entstand die Idee, Tische als Ausgangspunkt für das Stück zu nehmen, weil Macht in der Politik und auch in Familien oft an Tischen verhandelt wird."

50 davon fanden sie im Fundus der Oper, weitere 26 holten sie aus Haushalten in und um Leipzig mit einem eklektischen Transporter.