22.10.2023 06:32 Konzert, Comedy oder Film-Festival: Das alles könnt Ihr am Sonntag in Leipzig erleben

Noch ist das Wochenende nicht vorbei: Auch am Sonntag gibt es in Leipzig jede Menge zu erleben. Einen kleinen Überblick findet Ihr in den TAG24-Tipps:

Leipzig - Noch ist das Wochenende nicht vorbei: Auch am Sonntag gibt es in Leipzig jede Menge zu erleben. Einen kleinen Überblick findet Ihr in den TAG24-Tipps: Konzert Im März dieses Jahres veröffentlichte Tim Bendzko (38) sein Album "April". Danach folgte die gleichnamige Clubtour des "Nur kurz die Welt retten"-Sängers - auf der Leipzig allerdings krankheitsbedingt leer ausging. Nun wird der Termin nachgeholt. Der Einlass am Sonntagabend ins Haus Auensee beginnt um 19 Uhr, der Auftritt dann um 20 Uhr. Bereits für den Termin im April gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, alle anderen Interessierten können sich unter anderem bei Eventim über Restkarten freuen. Tim Bendzko (38) prägt seit Jahren die deutsche Pop-Landschaft. © Tom Weller/dpa Ladyfashion-Flohmarkt Der agra Messepark lädt am Sonntag zum Feilschen und Shoppen ein. Beim "Ladyfashion"-Flohmarkt findet man nicht nur Markenartikel und echte Designerteile, sondern auch Vintagekleidung oder Accessoires und Schmuck - hier wird wohl jeder Fashion-Wunsch erfüllt. Um die Mode vor Ort anprobieren zu können, wird es ausreichend Umkleidekabinen geben. Der Flohmarkt findet im Zeitraum zwischen 12 und 17 Uhr statt. Kinder bis 14 Jahre dürfen die Veranstaltung kostenlos besuchen, alle anderen müssen 6 Euro (5 Euro ermäßigt) Eintritt zahlen. Die Tickets sind online oder vor Ort erhältlich. European Outdoor Film Festival 2023 Europas größte Outdoor-Filmtour macht ab Sonntag in Leipzig halt! Die Werke rund um die Themen Extremsport, Outdoor und Abenteuer werden von einem spannenden Rahmenprogramm und Experten-Moderationen begleitet, sodass es garantiert nicht langweilig wird. Tickets für die Leipzig-Premiere am Sonntag im Werk 2 sind bereits vergriffen, an der Abendkasse werden allerdings noch Restkarten (21 Euro) verkauft. Los geht's um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl, die Gesamtlaufzeit der Filme beträgt laut der Veranstalter etwa zwei Stunden. Im Werk 2 kann man dem European Outdoor Film Festival beiwohnen. (Archivbild) © EOFT/Bert Willer Stand-up auf der Karli Das Café Puschkin bietet am Sonntag regionalen und überregionale Comedians eine Bühne: Bei Open-Mic-Auftritten versuchen sowohl Erfahrene als auch Newcomer, mit ihrem Material möglichst viele Zuschauer zum Lachen zu bringen. Tickets für das zweistündige Event sind kostenlos, das Ganze funktioniert stattdessen auf Spendenbasis. Es wird aber empfohlen, sich bei Eventbrite Plätze zu reservieren - Achtung: Eure Reservierungen verfallen um 19.45 Uhr automatisch, also seid rechtzeitig vor Ort! Der Einlass beginnt um 19.15 Uhr. Im Café Puschkin auf der Karli findet am Sonntag ein Stand-up-Comedy-Abend statt. © 123RF/9parusnikov Führung über den Südfriedhof Der Leipziger Südfriedhof ist immer einen Besuch wert. Umso besser, wenn man von einem Experten-Guide über das weitläufige Gelände geführt werden kann, damit man auch ja nichts Wichtiges verpasst. So auch am Sonntag ab 14 Uhr. Die Teilnehmenden der Tour werden am Haupteingang (Prager Straße 212b) abgeholt, danach bewegt man sich gemeinsam rund zwei Stunden über den Friedhof. Wer bis dahin noch keine Tickets online gekauft hat, kann dies vor Ort beim Guide für 10 bzw. 8 Euro nachholen. Auf dem Gelände des Südfriedhofs findet man nicht nur Gräber, sondern auch eindrucksvolle Gebäude. © privat TAG24 wünscht Euch einen tollen Sonntag!

Titelfoto: Montage Tom Weller/dpa ; EOFT/Bert Willer ; privat