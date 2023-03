Landkreis Leipzig bereitet interaktive Karte zur Abfall-Vermeidung vor

Großpösna - Der Landkreis Leipzig arbeitet an einer Online-Übersichtskarte zur Abfallvermeidung und zum Ressourcenschutz.

Warum etwas wegwerfen, wenn man es auch reparieren kann? Eine interaktive Karte soll dafür schon bald im Landkreis Leipzig Angebote aufzeigen. © Gregor Fischer/dpa

Laut einer Sprecherin ist das Vorhaben Teil des Projekts "Zero Waste - Null Verschwendung im Landkreis Leipzig", das am Dienstag bei einer Auftaktveranstaltung in Großpösna vorgestellt wurde.

Unter den Gästen am Standort der Zentraldeponie Cröbern war auch Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne): "Wir haben Abfall immer als selbstverständlich gesehen und steuern mit Vermeidungskonzepten fundamental um", sagte er. Die "Zero Waste"-Maßnahme in Leipzig wird vom Freistaat mitfinanziert.

Zum "Zero Waste"-Vorhaben gehören nach Angaben des Landkreises Leipzig verschiedene Bildungs- und Informationsangebote sowie praktische Tipps zur Abfallvermeidung und für mehr Ressourcenschutz.

Zentrales Element soll die interaktive Karte werden - mit Angeboten zu Reparaturen, zu Unverpackt-, Tausch-, Miet- oder Teilangeboten, zu Gebraucht- oder Sozialkaufhäusern, zu nachhaltiger Gastronomie und mit Anleitungen zur Selbsthilfe.