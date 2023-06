Netzwerk fordert nach "Tag X"-Demo, Briefe an Leipzigs Oberbürgermeister zu schicken

Leipzig - Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" fordert "Lasst es Briefe regnen!" und ruft dazu auf, zahlreiche Briefe an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) zu senden. Nach den Ausschreitungen bei der "Tag-X"-Demonstration hofft das Bündnis so, Jungs Standpunkt zum Polizeieinsatz des 3. Julis ändern zu können.

Das Aktionsnetzwerk hofft, dass Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) seinen jetzigen Standpunkt ändern wird. (Bildmontage) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem am Samstag, den 3. Juni, die Versammlungsfreiheit der Demonstranten der "Tag-X"-Demo stark eingeschränkt worden sei, fordert das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" Betroffene oder Empörte dazu auf, einen Brief an die Verantwortlichen zu senden.

Die Aktion orientiere sich an dem Hamburger Kessel von 1986, bei dem die Polizei Demonstranten einkesselte und bis zu 13 Stunden festhielt.

Damals habe Hamburgs Bürgermeister seine Position aufgrund dutzender Briefe überdacht, wodurch der Einsatz später für rechtswidrig erklärt wurde.

Auch bei der Demonstration am 3. Juni kam es zu einer vergleichbaren Situation, als die Beamten am Alexis-Schuhmann-Platz rund 1000 Menschen zur Feststellung ihrer Identität einkesselten.



Das Aktionsnetzwerk erhofft sich nach den Ereignissen der "Tag-X"-Demonstration in Leipzig das Gleiche, wie vor fast 40 Jahren in Hamburg, bewirken zu können.