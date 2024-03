Leipzig enthüllt: Geheimnisse, Geschichte und Abenteuer in 111 Orten

Leipzig - Ob Gohliser Schlösschen, Völkerschlachtdenkmal, Altes Rathaus oder Zoo - Leipzig ist so vielseitig, wie es schön ist. Das findet auch Journalistin und Redakteurin Priska Lachmann. In ihrem Buch " 111 Orte in Leipzig, die man gesehen haben muss" ist sie der Geschichte der Messestadt auf die Spur gegangen.

Der Band ist ab dem 20. März erhältlich. © Emons Verlag

Am 20. März soll das Buch der gebürtigen Leipzigerin veröffentlicht werden, doch schon jetzt gibt sie einen kleinen Einblick in die Vielfalt ihres neuen Bandes.

"Wieso bringt das gefärbte Emblem vor dem alten Rathaus Unglück? Was hat ein Drache mit der Nikolaikirche zu tun? Wieso befindet sich in Specks Hof eine lederne Decke?"

Diese Fragen können sicher nicht mal alle einheimischen Leipziger beantworten und genau darum scheint es Lachmann auch zu gehen.

Nicht den tausendsten "normalen" Stadtführer herauszubringen, sondern Leipzig ganz neu zu erkunden.

"Die Vielfalt ihrer Sammlung dürfte selbst Leipziger*innen in Staunen versetzen", erklärt der Verlag in seiner Buchankündigung. Das Buch ist der zweite Teil ihrer "111 Orte"-Reihe. Ihr erster Teil "111 Orte für Kinder in Leipzig, die man gesehen haben muss" richtete sich vor allem an Familien.