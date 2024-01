Leipzig goes digital: Das alles kann die neue App der Messestadt

Leipzig - Leipzig geht neue, digitale Wege: Seit Dienstag hat die Stadt eine eigene App für das Smartphone, in der den Bürgern zahlreiche Services zur Verfügung gestellt werden.

Warnmeldungen könnt Ihr per Push-Benachrichtigung erhalten, beispielsweise wenn sich der Verkehr irgendwo staut, außerdem bei Extrem-Wetterlagen oder anderen Bedrohungen wie Hochwasser oder Bombenfunden . Die App ist verbunden mit dem Deutschen Wetterdienst und der Warn-App NINA.

Ob Unwetterwarnung, Termin beim Bürgerbüro oder Veranstaltungsfinder – die Leipzig-App bietet zahlreiche Services. © Bildmontage: Juliane Bonkowski

Wo Ihr die Ämter, öffentliche WLAN-Hotspots oder auch Parkplätze in Eurer Nähe findet, erfahrt Ihr ebenfalls über Euer Smartphone.

"Verwaltungsdienste rund um die Uhr, mobil von jedem Ort. Die Leipzig-App bietet schnellsten Zugang zu städtischen Informationen, bürgernahe Services und lädt zur aktiven Mitwirkung am Stadtgeschehen ein", zeigt sich auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) ist begeistert von dem neuen digitalen Angebot.

Was die App noch alles kann, probiert Ihr am besten selbst aus, sie ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

Auch für die Zukunft seid Ihr gefragt: Fällt Euch bei der Benutzung etwas auf, was noch nicht ganz passt oder habt Ihr Vorschläge, was man anders/besser/zusätzlich machen kann? Dann schickt Eure Tipps direkt von der App aus an die Stadt.