Kaputte Ladestationen bremsen E-Busse aus! Jetzt müssen wieder Diesel-Fahrzeuge ran

Eigentlich sollen sie auf Leipzigs Straßen unterwegs sein. Weil ihre Ladestationen jedoch immer wieder ausfallen, stehen oft viele von Leipzigs E-Bussen auf dem Bushof in Lindenau. © Lutz Brose

Doch immer wieder kommt es zu Ausfällen, teils wochenlang, auch auf den anderen "vollelektrischen" Linien 74 und 76.

Die Ausfälle sollen wegen defekter Ladestationen an den Endstellen entstehen. Weil Ersatzteile schwer zu beschaffen sind, dauert es eben Wochen bis sie repariert werden können.

In dieser Zeit werden die Linien mit Dieselbussen bedient. Besonders ärgerlich ist die Situation am Connewitzer Kreuz. Denn dort wurde erst im Herbst eine nagelneue Ladestation errichtet. Es war schon die zweite an diesem Standort. Die erste Ladeinfrastruktur wurde 2016 für ein Pilotprojekt von LVB mit dem Fraunhofer-Institut aufgebaut und war bis 2023 mit Unterbrechungen in Betrieb.

Aufgrund der kaputten Ladestationen steht oft die Hälfte der auf den elektrischen Linien 74, 76 und 89 zum Einsatz kommenden 21 Busse vom Typ VDL Citea SLF-120 electric auf dem Bushof in Lindenau, statt auf der Straße zu rollen. Ein solcher Bus kostet in der Anschaffung 570.000 Euro und somit zwei- bis zweieinhalbmal so viel wie ein "Verbrenner-Bus" gleicher Größe.