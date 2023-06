Leipzig: Nachfahren jüdischer Zeitzeugen im Alten Rathaus empfangen

Leipzig - In Leipzig hat die Jüdische Woche begonnen. Zu diesem Anlass wurden am Montagmorgen 80 Nachfahren ehemaliger jüdischer Messestadt-Bewohner im Alten Rathaus empfangen.

Burkhard Jung (65, SPD) und Philip Green von der australischen Botschaft nahmen die Zeitzeugen-Nachfahren in Empfang.

Das Besuchsprogramm hat eine lange Tradition: Bereits seit 1992 werden einmal jährlich ehemalige jüdische Leipziger und ihre Nachfahren eingeladen. In diesem Jahr reisten allerdings keine Zeitzeugen an, sodass ausschließlich die Kinder und Enkel vor Ort waren.

So trafen unter anderem Menschen aus Israel, den USA, Großbritannien, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, Kanada, Australien, aber auch Deutschland im Alten Rathaus aufeinander, um sich auszutauschen und das heutige Leipzig kennenzulernen. Für viele Nachfahren bietet die Woche eine wichtige Möglichkeit zur Aufarbeitung der Familiengeschichte und des erlittenen Unrechts.

In den kommenden Tagen ist ein abwechslungsreiches Programm für die Familien geplant: Neben Besuchen des Jüdischen Friedhofs, des Ägyptischen Museums und der Anne-Frank-Shoah-Bibliothek steht auch eine Stadtrundfahrt auf der Liste.

Weitere Highlights sind dann die Verlegung neuer Stolpersteine am Mittwoch sowie eine Gedenkveranstaltung für die kürzlich verstorbene Leipziger Ehrenbürgerin Chana Gildoni (†99) am Freitag in der Gottschedstraße. Danach soll noch ein öffentlicher Schabbat-Gottesdienst folgen.