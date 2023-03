"Leipzig putzt sich raus": Stadt ruft zum traditionellen Frühjahrsputz auf

"Mit der Unterstützung vieler fleißiger Hände beseitigen wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam Unrat und Müllecken", so Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal.

Im Zuge verschiedener Aktionen sagt Leipzig Müll und Unrat den Kampf an. (Symbolbild) © ogichobanov/123RF

Abgesehen von den beiden Osterwochen, an denen auch die engagiertesten Leipziger freihaben sollen, können die Putzaktionen aber auch unter der Woche und grundsätzlich auch ohne Anmeldung stattfinden.

Helfer, die sich vorher anmelden, können jedoch gern die Unterstützung des Projekts Stadtsauberkeit der Stadtreinigung in Anspruch nehmen, die ihnen dann Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und den Unrat abholen kann.



Den Auftakt des Frühjahrsputzes gibt die gemeinsame Reinigungsaktion der Stadt Leipzig, der Stadtreinigung und des Stadtverbands der Kleingärtner an diesem Samstag. Auch eine Aktion im Kleingartenpark "Südost" soll es an diesem Tag geben, bei der Bürgermeister Heiko Rosenthal (48, Linke) und der Vorsitzende des Stadtverbandes, Robby Müller, mit anpacken wollen.

Treffpunkt für alle Interessierten ist um 9.30 Uhr am Vereinshaus des Kleingartenvereins "Immergrün". Am 1. April geht es dann um 8.15 Uhr am Vereinshaus Industriestraße 72 mit der Gewässer-Reinigungsaktion des Wasser-Stadt-Leipzig Vereins am und im Karl-Heine-Kanal weiter.

Wenn Ihr Lust bekommen habt, die Stadt mal so richtig aufzuräumen, könnt Ihr Euch per Mail anmelden. Mehr Infos zu den verschiedenen Aktionen und ihren Terminen findet Ihr auf der Seite der Stadt Leipzig.