Leipzig-Schleußig: Diese Hauptstraße wird zur Tempo-30-Zone

Leipzig - Für ein paar Abschnitte galt die Geschwindigkeitsbegrenzung schon, nun wird die komplette Könneritzstraße in Leipzig-Schleußig zur Tempo-30-Zone.

In der Könneritzstraße müssen Autofahrer künftig auf die Bremse treten. (Archivbild) © IMAGO / Jürgen Hanel

Den Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamts wird die Beschilderung in der Könneritzstraße für knapp 6000 Euro ab kommender Woche verändert.

Bereits in den letzten Tagen war die Ampel an der Kreuzung der Könneritz-/Industriestraße sowie die Fußgängerampel Schnorrstraße entsprechend umprogrammiert und an die neue Geschwindigkeit angepasst worden.

Bislang galt die Tempo-30-Regelung in diesem Bereich nur für den Abschnitt direkt vor der Haltestelle Stieglitzstraße, wo täglich Schüler der International School umsteigen.

Nun wird die Begrenzung auf den gesamten Bereich zwischen Rödelstraße und Holbeinstraße ausgeweitet.