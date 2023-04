Leipziger aufgepasst: Ab Dienstag übernehmen die Kids den Markt

Leipzig - Am heutigen Dienstag startete in Leipzig das Projekt "Kids-Marktstand", bei dem die Vorschulkinder der städtischen Kita die Kundschaft bedienen.

"Der Kids-Marktstand ist ein herausragendes inklusives Projekt, weil es jedem Kind die Chance auf eine neue und positive Erfahrung gibt. Frühkindliche Bildung braucht solche realitätsnahen Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt - auch außerhalb unserer Kindertageseinrichtungen. In dieser Marktsaison können wir uns jede Woche neu davon überzeugen, was Vorschulkinder können und wie sie an diese Aufgabe herangehen. Ich wünsche allen Kinder-Markthändlerinnen und -Markthändlern viel Mut und Freude an ihrem Marktstand", sagte Jugendbürgermeisterin und Schirmherrin des Projekts Vicki Felthaus.

Nach dem geschäftstüchtigen Tag geht es dann in der Kita weiter, wo die Kids ihre Erfahrungen auswerten und mitentscheiden, was mit ihrem Gewinn angestellt wird.

Auch einen pädagogischen Zweck erfüllt das Projekt, denn es helfe den Kindern, spielerisch ihren Wortschatz zu erweitern und sich an ersten Rechenaufgaben zu versuchen.

Nicht zum ersten Mal versucht sich die Kita an dem Projekt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass der Marktstand viel Spaß und große Begeisterung bei den Kindern auslöst.

Bis zum 27. Oktober werden die Kinder der Kita Konradstraße 70-72 an 41 Verkaufsterminen von 9 Uhr bis 12.30 Uhr die Marktkunden bedienen.

Nicht nur in Leipzig findet das Projekt der gemeinnützigen Gesellschaft "Jugend mit Zukunft" statt. Bundesweit gewährt es den Kleinen seit 2014 einen Einblick in die Lebenswelt außerhalb ihrer Kindertagesstätten.

"Es gehört zu den wichtigen Aufgaben der Kitas, Lebenswelt innerhalb und außerhalb der Einrichtung anzubieten: zum Beispiel in einer Bäckerei oder auf dem Bauernhof. Die Steigerung erlebt das Kind als Verkäufer am Kids-Marktstand dadurch, dass es zum Akteur wird - mit echten Produkten, echten Verkaufsgesprächen und echtem Geld", so Wolfgang Gärthe.



In Leipzig wird das Unternehmen durch die Stadt und den Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf (KEE) unterstützt. So helfen die Mitarbeiter des KEE den Kids beim Aufbau des Standes. Dabei handelt es sich um von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Personen, die mithilfe von Arbeitsangelegenheiten wie dieser wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen.

"Dass das Projekt sich in Leipzig etabliert hat, freut uns sehr. Die Repräsentanz von Kindern und eben auch von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personengruppen im öffentlichen Raum schafft den Rahmen, um spielerisch Lebenswelten zu entdecken, aber auch um über die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen ins Gespräch zu kommen", sagte KEE-Betriebsleiter Silko Kamphausen.