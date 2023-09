Leipzigs "Capa-Haus" ist jetzt ein neuer Ausstellungsort

Das Capa-Haus beherbergt jetzt eine Erinnerungsstätte an den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. © Jan Woitas/dpa

Als lebendiger Ausstellungs- und Veranstaltungsort präsentieren sich hier nun das Stadtgeschichtliche Museum und ein Verlag in einem Verbund, der das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus und an den Zweiten Weltkrieg wachhalten will.

Das historische Gebäude wurde nach jahrzehntelangem Verfall durch die Stadt, Ehrenamtler und Museumsfachleute gerettet.

In dem Haus war die Fotoserie "Last Man to Die" des amerikanischen Kriegsfotografen Robert Capa (1913-1954) entstanden.