Medizin der Zukunft dank neuer Supertechnik: Leipzig auf dem Weg zum "Medical Valley"

Leipzig - Forschung, neue Firmengründungen, Digitalisierung: Schon heute ist der Standort Leipzig mit der "Bio City" führend bei Neu-Entwicklungen rund um das Thema Gesundheit . Nun soll aus dem Innovationsstandort schon bald so etwas wie ein "Medical Valley" werden. Wie? - Mit Hilfe von 6G!

Anders ausgedrückt: "Alle sensiblen Daten sind sicher", so eine Teléfonica-Sprecherin. Bereits im September soll es stehen.

Ein neues entsteht ab Mitte März in Markkleeberg bei Leipzig. Gestern unterzeichneten das frisch gegründete 6G-Health Institute (6GHI) und Teléfonica Germany eine entsprechende Absichtserklärung.

Telemedizin, die digitalisierte Organisation von Klinikbetten oder der digitale Zugriff auf die Spritzenpumpe am Krankenbett. Voraussetzung sind hochleistungsfähige Funknetze.

Die Möglichkeiten für eine "Medizin der Zukunft" sind fast unbegrenzt. Operationen, bei denen der Arzt in China agiert, der Patient aber auf einem Leipziger OP-Tisch liegt.

Coole Location: der Sitz des neuen 6G Health Institutes in Markkleeberg bei Leipzig. © Thomas Staudt

Sachsen ist schon heute ein attraktiver Standort für die gesamte Gesundheitsbranche.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (48) der am Donnerstag 6GHI zusammen mit Gesundheitsministerin Petra Köpping (64, beide SPD) besuchte, blickt zurück: "Die zur Jahrtausendwende gestartete sächsische Biotechnologie-Offensive hat den Freistaat in diesem Bereich zu einer der dynamischsten Regionen in Deutschland gemacht."

Investitionen allein durch den Freistaat: rund eine Milliarde Euro.

Inzwischen kooperieren 300 Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnik-Unternehmen mit über 30 Forschungsinstituten.

Die sächsische Gesundheitswirtschaft mit fast 350.000 Beschäftigten erwirtschaftet jährlich rund 14 Mrd. Euro brutto. Mit dem neuen Markkleeberger Netz sollen neue Unternehmen und Forschungseinrichtungen hinzukommen - und die eine oder andere Milliarde Euro, versteht sich.